Mel Maia surge ao lado de MC Daniel e avisa: ‘Mostrando as talaricas’

Mel Maia manda recado sincero para as amigas que estão demonstrando interesse em seu ex-namorado, MC Daniel

Parece que a atriz Mel Maia e o cantor de funk MC Daniel estão mantendo uma amizade sincera após o término do relacionamento. Nesta segunda-feira, 26, a artista publicou um vídeo em que aparece ao lado do ex-namorado em um carro. Na legenda, ela mandou um recado para as pessoas que estão dando em cima dele.

No registro publicado na conta oficial de Maia no Tik Tok, o ex-casal aparece mexendo no celular do cantor, enquanto a atriz faz cara de surpresa com um filtro divertido: "Eu e meu best que é meu ex me mostrando TODAS as tentativas das talaricas", Mel revelou o motivo do espanto na legenda do vídeo e acrescentou algumas risadas.

O termo popular ‘talarico’ tem diferentes significados, mas pode representar alguém que está demonstrando interesse em uma pessoa comprometida ou que está interessada no cônjuge de um amigo próximo. Então, Mel deixou um recado sincero e avisou que está de olho em quem está tentando dar em cima de seu ex.

Nos comentários, os seguidores teorizaram sobre o termo e pediram o retorno do casal: “Rapaz, tá certo isso?”, questionaram alguns. “Que bom que estão agindo com maturidade”, elogiou um admirador. “Sempre vão ser o melhor casal”, disparou um terceiro. “Voltem logo, por favor”, pediu mais um.

Vale lembrar que Daniel e Mel, que está no ar na Globo como a personagem Guiga, da novela 'Vai na fé', anunciaram o namoro no final do ano passado. Pouco mais de seis meses de relacionamento, o cantor de funk confirmou o término após especulações.

Mel Maia esclarece relacionamento com MC Daniel:

A atriz Mel Maia pegou todos os seus seguidores de surpresa ao compartilhar um vídeo ao lado de seu ex-namorado, o cantor de funk MC Daniel na última sexta-feira, 23. Os internautas ficaram confusos e começaram a especular uma possível volta do casal, mas a atriz veio a público para esclarecer que eles mantêm a amizade após o término.