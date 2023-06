Mel Maia esclarece relacionamento com MC Daniel após vídeo com cantor

Atriz Mel Maia e cantor de funk MC Daniel viveram relacionamento de quase sete meses, mas rumores de volta começaram a surgir

Nesta sexta-feira, 23, a atriz Mel Maia pegou todos os seus seguidores de surpresa ao compartilhar um vídeo ao lado de seu ex-namorado, o cantor de funk MC Daniel. Os internautas ficaram confusos e começaram a especular uma possível volta do casal, que terminou o relacionamento no começo do mês de junho, após quase sete meses juntos.

A postagem ainda trazia outras fotos de amigos de Melissa, com uma legenda que deixou muita gente curiosa. “Você faz minha vida mais feliz”, escreveu a famosa, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Porém, com toda a repercussão na internet, a atriz achou necessário resolver os boatos de reconciliação que começaram a surgir: “Nós somos amigos”, explicou ela, em uma página de fofoca de famosos na mesma rede social.

Mel Maia e MC Daniel surgem no mesmo local e fãs especulam reconciliação

Daniel estava passando uma temporada na Europa quando surgiram os boatos de término. De volta ao Brasil, o cantor deu um pulinho em São Paulo, cidade onde mora, para cumprir sua agenda de compromissos: “Gravação giro dos artistas safistas”, ele escreveu na legenda da publicação e fez questão de marcar sua localização.

Mel também compartilhou uma foto em que aparece deitada na cama de um hotel no mesmo dia. A artista também marcou sua localização no registro. Na sequência, ela explicou que estava em São Paulo para participar do lançamento de uma marca de calçados. A beldade inclusive, publicou algumas fotos no evento antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Os seguidores do casal logo ligaram os pontos e usaram as redes sociais para comentar sobre um possível retorno do relacionamento: “Mel Maia e MC Daniel estão em SP hahaha”, escreveu uma admiradora. “MC Daniel veio para São Paulo, abro o stories da Mel Maia, tá em São Paulo também, vish”, escreveu outra no Twitter.