Nova chance? Mel Maia e MC Daniel surgem no mesmo local e fãs especulam reconciliação

Voltaram? Mel Maia e MC Daniel postam em lugares próximos e deixam os fãs intrigados após término recente

O cantor de funk MC Daniel confirmou recentemente seu término com a atriz Mel Maia após poucos meses de relacionamento. Mas o ex-casal deixou os fãs intrigados ao surgirem em locais próximos na última terça-feira, 26. É que os artistas chegaram em São Paulo ao mesmo tempo e levantaram especulações de uma reconciliação.

Daniel estava passando uma temporada na Europa quando surgiram os boatos de término. De volta ao Brasil, o cantor deu um pulinho em São Paulo, cidade onde mora, para cumprir sua agenda de compromissos: “Gravação giro dos artistas safistas”, ele escreveu na legenda da publicação e fez questão de marcar sua localização.

Mel também compartilhou uma foto em que aparece deitada na cama de um hotel no mesmo dia. A artista também marcou sua localização no registro. Na sequência, ela explicou que estava em São Paulo para participar do lançamento de uma marca de calçados. A beldade inclusive, publicou algumas fotos no evento antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Os seguidores do casal logo ligaram os pontos e usaram as redes sociais para comentar sobre um possível retorno do relacionamento: “Mel Maia e MC Daniel estão em SP hahaha”, escreveu uma admiradora. “MC Daniel veio para São Paulo, abro o stories da Mel Maia, tá em São Paulo também, vish”, escreveu outra no Twitter.

MC Daniel em São Paulo - Reprodução/Instagram

Mel Maia chega em São Paulo - Reprodução/Instagram

Mel Maia no aeroporto em São Paulo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Daniel e Mel, que está no ar na Globo como a personagem Guiga, da novela 'Vai na fé', anunciaram o namoro no final do ano passado. Pouco mais de seis meses após o relacionamento, o cantor de funk confirmou o término ao comentar em uma publicação que questionava a ausência de sua aliança: “Não tem por que eu usar aliança”, ele escreveu.

Mel Maia reage após suposto vídeo com MC Daniel

No início desta semana, um vídeo de MC Daniel e Mel Maia viralizou na web. No registro, o casal surgia juntinho e levantou suspeitos de uma reconciliação, mas a atriz fez questão de comentar em uma das publicações para contextualizar a ocasião: “Tá doido, isso foi meses atrás”, ela declarou, afastando os boatos de um retorno.