Maya Massafera vai realizar novo procedimento cirúrgico na voz, diz colunista

Insatisfeita com o resultado da primeira cirurgia, a influenciadora Maya Massafera deve passar por um novo procedimento em breve

A influenciadora digital Maya Massafera ainda deve passar um longo tempo sem revelar sua voz publicamente. De acordo com informações do portal LeoDias, ela fará uma nova cirurgia vocal ainda no mês de junho.

Desde que retornou às redes sociais após a transição de gênero, em maio deste ano, Maya compartilha somente registros sem áudio. Isso, inclusive, tem despertado grande curiosidade no público, que aguarda ansiosamente o primeiro vídeo com a fala da influenciadora.

Ainda segundo o colunista, Maya Massafera não está satisfeita com o resultado da primeira cirurgia e dentro de duas semanas deve realizar uma nova intervenção, desta vez em São Paulo.

Vale lembrar que a famosa já explicou que não falará publicamente enquanto não se sentir confortável e satisfeita com sua voz. Recentemente, ela rebateu os rumores de que teria ficado muda depois da primeira cirurgia e esclareceu que ainda estava rouca devido ao procedimento.

"Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. 'Talvez' eu tenha que refazer a voz daqui 2 meses. Vamos ver…", declarou Maya Massafera, na ocasião.

"Quando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não", completou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Maya Massafera é hospitalizada após ameaças de exposição

A influenciadora digital Maya Massafera precisou ser internada na tarde de segunda-feira, 17, após uma suposta recepcionista de um salão de beleza informar que teria gravado sua voz, sem autorização. A famosa passou mal e foi encaminhada a um hospital em São Paulo. As informações são do colunista Leo Dias.

Mais cedo, imagens compartilhadas por perfis de notícia mostraram o trecho de um diálogo onde a possível recepcionista aparecia tentando vender o áudio com a voz de Maya. Segundo informações do jornalista, assim que soube do caso, a influenciadora já teria demonstrado não se sentir bem.

Ainda durante a manhã de segunda-feira, 17, ela se pronunciou em suas redes sociais e, através de um desabafo, desejou que tudo fosse mentira. Ao longo do dia, Maya Massafera acabou desmaiando em casa e foi levada rapidamente ao Hospital Sírio Libanês, onde passou a noite em observação.

O desmaio de Maya teria sido causado por baixa imunidade aliada ao estresse. A famosa recebeu alta e já está em sua residência, onde se cuida para não passar mal novamente. Vale lembrar que a influenciadora já explicou o motivo para ainda não ter revelado sua voz.