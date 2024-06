Maya Massafera é hospitalizada após ameaças de exposição da sua voz

A influenciadora Maya Massafera precisou ser internada em um hospital em São Paulo após recepcionista ameaçar expor sua voz

A influenciadora digital Maya Massafera precisou ser internada na tarde de segunda-feira, 17, após uma suposta recepcionista de um salão de beleza informar que teria gravado sua voz, sem autorização. A famosa passou mal e foi encaminhada a um hospital em São Paulo. As informações são do colunista Leo Dias.

Mais cedo, imagens compartilhadas por perfis de notícia mostraram o trecho de um diálogo onde a possível recepcionista aparecia tentando vender o áudio com a voz de Maya. Segundo informações do jornalista, assim que soube do caso, a influenciadora já teria demonstrado não se sentir bem.

Ainda durante a manhã de segunda-feira, 17, ela se pronunciou em suas redes sociais e, através de um desabafo, desejou que tudo fosse mentira. Ao longo do dia, Maya Massafera acabou desmaiando em casa e foi levada rapidamente ao Hospital Sírio Libanês, onde passou a noite em observação.

O desmaio de Maya teria sido causado por baixa imunidade aliada ao estresse. A famosa recebeu alta e já está em sua residência, onde se cuida para não passar mal novamente. Vale lembrar que a influenciadora já explicou o motivo para ainda não ter revelado sua voz após boatos de que teria ficado muda.

De acordo com a artista, ela ainda estava rouca devido às cirurgias feitas para a mudança na voz. Enquanto não estiver completamente recuperada e satisfeita com o resultado, Maya Massafera deixou bem claro que não deve falar publicamente.

A crise de disforia de Maya Massafera

No dia 22 de maio, Maya Massafera usou as redes sociais para falar sobre os rumores que surgiram sobre ela ter tido uma crise de disforia durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou um longo desabafo e falou sobre seu processo de transição de gênero.

"Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês!!! E quero contar tudo e todo meu processo de transição!!! Mas tudo no seu tempo. Pra falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo "off". Mas como começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vim a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo", iniciou ela.

"Fiquei quase 1 ano me transicionando, sem ter vazado nada. Como disse, vou falar com vocês sobre tudo. Mas hoje quero falar sobre minha disforia e como eu gostaria que vocês pegassem esse exemplo e levassem pra vida de vocês!!!", completou. Em seguida, Maya Massafera falou sobre a crise que teve em Cannes; confira detalhes!