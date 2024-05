Maya Massafera recusa alto valor em publicidade por causa da voz; entenda

Após a transição de gênero, Maya Massafera teria sido procurada por marca para revelar sua voz publicamente; saiba por que ela negou

A influenciadora Maya Massafera tem despertado a curiosidade dos internautas por ainda não ter revelado como ficou sua voz após a transição de gênero realizada nos últimos meses. Desde que retornou às redes sociais, ela publicou apenas fotos e vídeos de ensaios fotográficos.

De acordo com informações do portal LeoDias, ela, inclusive, chegou a recusar cerca de R$ 500 mil em uma publicidade. Isso porque Maya Massafera foi procurada por uma marca de bebidas para 'revelar' com exclusividade sua voz durante a propaganda, mas ela prontamente negou a proposta por ainda não se sentir à vontade para falar.

Recentemente, Maya chegou a se pronunciar a respeito dos boatos de que teria ficado muda e explicou que ainda estava rouca devido às cirurgias feitas para a mudança na voz. Enquanto não estiver completamente recuperada, a influenciadora não deve falar publicamente.

Através de seus stories no Instagram, a famosa publicou um texto negando os rumores e detalhou os procedimentos cirúrgicos. "Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. 'Talvez' eu tenha que refazer a voz daqui 2 meses. Vamos ver...", revelou ela.

E completou: "Explicando resumidamente, depois explico com calma: quando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não".

Maya Massafera fala sobre crise de disforia

Na tarde desta quarta-feira, 22, Maya Massafera usou as redes sociais para falar sobre os rumores que surgiram sobre ela ter tido uma crise de disforia durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou um longo desabafo e falou sobre seu processo de transição de gênero.

"Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês!!! E quero contar tudo e todo meu processo de transição!!! Mas tudo no seu tempo. Pra falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo "off". Mas como começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vim a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo. Fiquei quase 1 ano me transicionando, sem ter vazado nada

Como disse, vou falar com vocês sobre tudo. Mas hoje quero falar sobre minha disforia e como eu gostaria que vocês pegassem esse exemplo e levassem pra vida de vocês!!!", começou.

Em seguida, Maya Massafera falou sobre a crise que teve em Cannes.