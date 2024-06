Maya Massafera dá volta por cima, vira meme e se diverte com repercussão

Maya Massafera tem provocado onda de memes nas redes sociais após se comunicar através de sinais por conta de cirurgia

Maya Massafera tem viralizado nas redes sociais e provocado memes hilários em meio a sua transição de gênero. Sem poder falar, por conta de uma cirurgia nas cordas vocais, a influenciadora tem tirado de letra as dificuldades do período, que muitas vezes acaba traumatizando pessoas trans.

Nos últimos dias, Maya tem figurado entre um dos assuntos mais comentados da internet após viralizar alguns vídeos onde ela aparece apenas se comunicando através de caras e bocas, além de muitos beijinhos e coração com as mãos.

A situação, claro, rendeu mensagens divertidas entre o público que tem acompanhado cada detalhe da transição da famosa. Parte da brincadeira, inclusive, diz que Maya vendeu sua voz, assim como a icônica personagem da Pequena Sereia, no clássico da Disney, em troca de um visual glamouroso e sofisticado.

Em meio aos memes e comentários, Maya tem dado a melhor resposta possível para os internautas: se divertir. Em encontro com amigos, ela não se importa de gravar vídeos e tirar fotos, mostrando que ainda se mantém a mesma pessoa de antes. Além disso, claro, repete os famosos beijinhos para a câmera, seguido de um coração com as mãos.

Vale destacar que Maya deu uma verdadeira volta por cima em sua carreira, já que pouco antes de iniciar a transição não contava com muitas pessoas a seu favor. A famosa era apontada como inconveniente e, por conta disso, recebia muitas críticas.

No mês passado, Maya sofreu seu primeiro embate público após a transição após desabafar sobre um episódio o qual considera ter vivenciado um episódio de transfobia. O caso teve alta repercussão e a loira recebeu muito apoio dos internautas, algo que por vezes foi difícil de se encontrar. Em uma espécie de prova de fogo, a artista se mostrou ciente das dificuldades do espaço em que se encontra e, acima de tudo, que está disposta superar todas as barreiras sociais.

"Às vezes a gente precisa respirar e fazer a maya massafera ao invés de falar umas verdades", brincou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Silêncio, estou na minha era maya massafera, não querendo falar nem o básico", disse outra, usando um vídeo da influencer. "O objetivo é ser uma mulher de poucas palavras e muito close, assim como a maya massafera", escreveu mais uma.

o objetivo é ser uma mulher de poucas palavras e muito close, assim como a maya massafera pic.twitter.com/rQ9EmCeH9T — labichota (@fkasaaa) June 15, 2024

viciados em fazer a linha bixa muda by maya massafera conversando em libras pic.twitter.com/YR3rTh5IJs — leosemfiltro (@leonardovdn) June 15, 2024

vsf o alvaro imitando a maya massafera kkkk pic.twitter.com/ym5V31kts9 — larinha. (@spfcbeat) June 15, 2024

Estou completamente obcecado pelos vídeos da Maya Massafera, simplesmente não consigo ignorá-los quando aparecem pela timeline pic.twitter.com/WPiwxXnxqz — João (@joaovictorfelix) June 16, 2024