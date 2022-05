Marido de Jojo Todynho fala sobre ser bancado pela cantora: "Trabalho desde os 13"

O marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, afirmou que não é bancado pela campeã da Fazenda

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h14

Nesta última terça-feira, 24, o marido Jojo Todynho, Lucas Souza esclareceu alguns rumores sobre o relacionamento com a cantora.

Ao ser perguntado por um fã em seu Instagram se bancava ou era bancado pela vencedora do reality A Fazenda, Lucas respondeu: "Trabalho desde os meus 13 anos nunca precisei ser bancado ou bancar ninguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, tal pessoa paga outra", afirmou.

O militar ainda comentou sobre seu trabalho atual para encerrar os rumores. "Hoje em dia sou oficial do exército, tenente do exército. Ninguém nunca pagou as minhas contas, e nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu", disse Lucas.

E neste dia 25, Jojo Todynho apareceu com um pijama rosa e brincou sobre vida fitnesse em seu Instagram.

Confira aqui o story de Lucas Souza!

Reprodução: Instagram