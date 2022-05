De pijama rosa, Jojo Todynho brinca sobre vida fitness: ''Dublê de Gracyanne''

Cantora Jojo Todynho compartilhou foto ainda de pijama para falar sobre ter foco no treino

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 13h06

A cantora Jojo Todynho (25) falou sobre estar tentando ter foco na vida fitness!

Nesta quarta-feira, 25, a funkeira compartilhou uma foto ainda de pijama e falou sobre a dificuldade de acordar cedo para ir treinar.

Com a roupa de dormir da Barbie e cor rosa, Jojo Todynho surgiu fazendo pose. "As quartas usamos rosa, vem comigo mulherada sem desanimar, tem dias que acordo às 5:30 da manhã e bate uma preguiça de ir na @silvia.personal mas eu penso na força que vocês tem me dado e vou, para me motiva cada vez mais e inspirar vocês", falou sobre os fãs a apoiarem.

Brincalhona, a famosa usou a hashtag "Dublê de Gracyanne", falando que está imitando a musa fitness Gracyanne Barbosa (38).

Nos comentários, os internautas encheram a cantora de elogios. "Minha Barbie maravilhosa", falaram. Até Cauã Reymond (42) deixou emojis de foguinho para ela.

Ainda recentemente, Jojo Todynho exibiu sua silhueta mais magra em look bem delicado e esbanjou beleza na rede social.

