Mãe de Sabrina Sato testa positivo para Covid-19 e cancela evento

Mãe de Sabrina Sato, Dona Kika Sato revela que está com Covid-19 pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 10h24

Mãe da apresentadora Sabrina Sato, Dona Kika Sato revelou que testou positivo para Covid-19. Ela fez o comunicado por meio das redes sociais para anunciar que, por causa do diagnóstico, precisou cancelar sua participação na Bienal do Livro.

Ela iria promover um evento de lançamento do seu livro, chamado Receitas e Memórias, nesta quinta-feira, 7, mas não poderá comparecer para manter o isolamento social.

“Queridos amigos, testei positivo para Covid pela primeira vez. Estava muito ansiosa, porque neste dia 07, estaria na Bienal com vocês, para o lançamento do meu livro, Receitas e Memórias. Mas agora é hora de cuidar da saúde e proteger a todos, vou me resguardar, para voltar bem daqui alguns dias. Obrigada pela compreensão. Com carinho, Kika”, disse ela.

Nos comentários, os amigos famosos desejaram que a senhora se recupere logo. Cesar Filho disse: “Vai passar! Cuide-se muito bem e repouse bastante. Em breve, estará de volta!”. Cátia Fonseca comentou: “Se cuida Kika, logo você estará bem”. Sabrina Sato escreveu: “Te amamos. Tudo vai dar certo”. E Naiara Azevedo disse: “Melhoras”.

Bastidores do ensaio fotográfico de Kika Sato

Há poucas semanas, Dona Kika Sato mostrou um vídeo com os bastidores do ensaio fotográfico que fez para o seu livro. Ela compartilhou as imagens em seu perfil no Instagram.

"Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês o processo de criação do meu livro "RECEITAS & MEMÓRIAS Kika Sato". O amor pela cozinha faz parte da minha família e eu não poderia deixar tantas delicias guardadas. Agora vocês já podem conferir várias receitas que fazem parte da nossa história", declarou.