Mãe de Luana Piovani aparece furiosa após processo de Scooby contra a filha

Francis Piovani soltou o verbo pouco tempo depois de Luana Piovani falar sobre processo de Scooby

A mãe de Luana Piovani, Francis Piovani, surgiu com um humor bem ruim. O timing coincidiu com a filha ter contado sobre Pedro Scoobyter aberto um processo contra ela.

Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, ela falou sobre ingratidão ser uma característica horrível do ser-humano. Isso, sem citar o ex-genro.

"Estou desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê", começou o desabafo.

Ela falou algo bem parecido a filha sobre pessoas que não são gratas pelo que as outras fazem por elas. "Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio", completou, falando sobre a letra da música 'Atire a Primeira Pedra' de Ataulfo Alves.

O processo de Pedro Scooby contra Luana Piovani

Também nesta quinta-feira, 26, Luana Piovani contou que estava sendo processado pelo pai de Dom, Bem e Liz e falou sobre o caso. "Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado, se eu não estivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe", contou.