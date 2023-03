Mãe de Lexa mostra a filha pela primeira vez após polêmica envolvendo MC Guimê

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, mostrou a filha pela primeira vez após MC Guimê ser acusado de assédio no BBB 23

No noite desta quinta-feira, 16, a mãe da cantora Lexa (27), Darlin Ferrattry, usou as redes sociais para mostrar a filha pela primeira vez após toda a polêmica envolvendo o comportamento de MC Guimê (30) durante a festa do líder no BBB 23.

O cantor foi acusado de assédio após passar a mão no bumbum de Dania Mendez (31), que veio do reality mexicano La Casa de Los Famosos. A repercussão da atitude do funkeiro virou assunto na web, e a cantora ficou muito abalada com a situação, decidindo se afastar das redes sociais.

Horas após pegar o primeiro voo para encontrar a filha, Darlin mostrou a cantora pela primeira vez após toda a polêmica nos Stories do Instagram. No vídeo, Lexa aparece vidrada assistindo ao clique da música 'Give Your Heart a Break' [Dê um tempo ao seu coração], da cantora Demi Lovato.

Ao dividir o registro, ela deixou um recado para a artista. "Minha menina, acalma seu coração", escreveu Darlin na legenda.

Lexa desabafa sobre Guimê

Mais cedo, Lexa desabafou no Instagram sobre o comportamento do marido na festa do BBB 23. A cantora confessou que estava muito triste com a situação, e revelou que iria se afastar das redes sociais.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!", disse ela.

"Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", completou.

