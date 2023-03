BBB 23: Sem saber da polêmica aqui fora, MC Guimê beija foto de Lexa

MC Guimê beija foto de Lexa antes de sair do quarto do líder no BBB 23 sem saber que a esposa está decepcionada com atitude dele na festa

O cantor MC Guimê (30) precisou sair do quarto do líder na tarde desta quinta-feira, 16, quando sua liderança chegou ao fim no BBB 23, da Globo. Antes de deixar o cômodo exclusivo, ele se despediu das fotos da esposa, a cantora Lexa (28).

Ele foi visto dando beijos nas fotos da cantora. “Te amo, meu amor, te amo, gata. Se Deus quiser, logo mais estou de volta nesse quarto. Saudade”, afirmou ele. Porém, ele não sabe que a esposa está decepcionada com ele aqui fora do reality show.

Lexa ficou triste ao ver imagens de MC Guimê passando a mão no corpo de Dania Mendez durante a festa do líder. O rapaz foi acusado de importunação sexual pelos telespectadores do Big Brother Brasil.

Minutos antes de deixar o quarto do líder, MC Guimê olha e beija foto com Lexa.



Guimê: "Saudade. Te amo, te amo, te amo." #BBB23pic.twitter.com/3M9yV81hto — Coxixando (@coxixandoo) March 16, 2023

Nas redes sociais, Lexa compartilhou um desabafo sobre como está se sentindo e contou que não vai mais assistir ao reality show.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.

Mãe de Lexa viaja para ficar perto da filha

Nesta quinta-feira, 16, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, decidiu pegar o primeiro voo para encontrar a filha neste momento delicado. Ela contou que iria acolher a herdeira para superar as cenas que viu de MC Guimê na festa do BBB 23. Nos stories, Darlin publicou uma foto no avião e escreveu: "Pegando o primeiro voo, já já estarei com a minha filhinha".

À coluna do Leo Dias, do Metropoles, ela falou sobre o que aconteceu. "Ela [Lexa] não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada. Não vejo a hora de chegar perto dela e poder abraçar, cuidar e ser mãe, né? Bem triste isso", disse.