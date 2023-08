Mãe de Larissa Manoela explica mensagem dizendo: ''Família macumbeira''

Intimada pela justiça após fala preconceituosa, mãe de Larissa Manoela explica motivo de ter escrito tal mensagem

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, explicou o motivo de ter escrito a mensagem "família macumbeira" em uma conversa com a atriz. Em uma nota enviada ao Fofocalizando, do SBT, a pedagoga justificou sua postura.

"Estas palavras foram ditas em momento de extrema tristeza e que ela não tinha nenhuma intenção de ofensa", comentou sobre a ofensa feita à família do genro. Vale lembrar que a família de André Luiz Frambach não segue uma religião de matriz africana, algo que é pejorativamente chamado de "macumba" na prática criminosa do racismo religioso. Eles são espíritas kardecistas, corrente muito forte no Brasil.

Após a divulgação da conversa de Larissa Manoela com a mãe ofendendo o noivo da filha, Silvana Taques foi intimada pela Justiça. Conforme informações divulgadas pelo G1, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), deve receber os pais e o noivo de Larissa Manoela para apurar o possível caso de intolerância nesta semana. Enquanto a investigação segue em curso, a polêmica gera discussões sobre respeito religioso.

A MENSAGEM

Após ter falado uma palavra de baixo calão e ter dito que apagou a mensagem natalina da herdeira, Silvana Taques acabou ofendendo a família do noivo da filha, o ator André Luiz Frambach. Sem passar a data festiva com ela, depois de se negar a passar o Natal com os parentes do eleito de Larissa, a ex-empresária mostrou sua opinião.

"Esqueci de te desejar... Que você também tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu e deu risada em seguida. Esse trecho da conversa não havia sido mostrado durante a entrevista da atriz ao Fantástico.

Trecho da conversa divulgado pelo jornalista Lucas Pasin - Reprodução: Lucas Pasin, UOL