Justiça intima mãe de Larissa Manoela que terá três dias para ir à delegacia

Justiça intima mãe de Larissa Manoela para prestar esclarecimentos; Silvana Taques pode ser levada à força

Mãe de Larissa Manoela, a pedagoga Silvana Taques foi intimada pela Justiça e terá que prestar depoimento na Decradi, delegacia especializada em crimes raciais ou de intolerância religiosa.

Segundo informações reveladas pelo Fofocalizando nesta quarta-feira (23), a delegada responsável pelo caso deu três dias para que ela seja ouvida. Outros envolvidos no caso também devem ter que prestar esclarecimentos.

Caso ela não compareça, as autoridades podem obrigar Silvana Taques a comparecer. Ela seria levada coercitivamente, ou seja, com a ajuda da força policial.

Ainda conforme informações divulgadas pelo G1, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), deve receber os pais e o noivo de Larissa Manoela para apurar o possível caso de intolerância nesta semana. Enquanto a investigação segue em curso, a polêmica gera discussões sobre respeito religioso.

Vale lembrar que Larissa enfrenta um embate com seus pais, desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a artista revelou que não tinha acesso aos seus bens e precisava pedir dinheiro para cobrir despesas simples.

O que é intolerância religiosa?

Em meio a recente polêmica familiar de Larissa Manoela, a mãe da atriz tem sido acusada de intolerância religiosa, expressão utilizada para descrever atitudes que desrespeitam práticas religiosas de um indivíduo ou grupo. Vale lembrar que a intolerância religiosa é considerada crime e pode levar a uma pena de reclusão; saiba mais detalhes.

Na conversa em questão, Larissa deseja um feliz natal para a mãe, que responde com ofensas à filha. Mas um novo trecho da mensagem foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, mostra que Silvana acabou ofendendo a família do noivo da filha, por conta da religião. A família do ator segue o espiritismo kardecista.