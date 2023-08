Polícia investiga se mãe de Larissa Manoela cometeu crime em mensagem

Polícia do Rio de Janeiro inicia investigação contra mãe de Larissa Manoela após mensagem; entenda o que aconteceu

A crise familiar de Larissa Manoela acaba de ganhar um novo capítulo na última terça-feira, 22. Após a divulgação do trecho de uma conversa com a mãe, a polícia do Rio de Janeiro iniciou uma investigação para determinar se Silvana Taques cometeu crime de intolerância religiosa contra a família do genro, André Luiz Frambach.

Na conversa em questão, Larissa deseja um feliz natal para a mãe, que responde com ofensas à filha. Mas um novo trecho da mensagem foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, mostra que Silvana acabou ofendendo a família do noivo da filha, por conta da religião. A família do ator segue o espiritismo kardecista.

"Esqueci de te desejar... Que você também tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", diz a mensagem. Segundo informações do G1, a fala passou a ser investigada com base em denúncia de ato discriminatório e preconceituoso, apresentada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro.

Ainda conforme informações divulgadas pelo G1, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), deve receber os pais e o noivo de Larissa Manoela para apurar o possível caso de intolerância nesta semana. Enquanto a investigação segue em curso, a polêmica gera discussões sobre respeito religioso.

Vale lembrar que Larissa enfrenta um embate com seus pais, desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a artista revelou que não tinha acesso aos seus bens e precisava pedir dinheiro para cobrir despesas simples.

O que é intolerância religiosa?

Em meio a recente polêmica familiar de Larissa Manoela, a mãe da atriz tem sido acusada de intolerância religiosa, expressão utilizada para descrever atitudes que desrespeitam práticas religiosas de um indivíduo ou grupo. Vale lembrar que a intolerância religiosa é considerada crime e pode levar a uma pena de reclusão; saiba mais detalhes.