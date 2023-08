Novo trecho de conversa de Larissa Manoela com a mãe é divulgado: ''Família macumbeira''

Em resposta à mensagem de Natal, mãe de Larissa Manoela não apenas enviou palavrão, mas também ofendeu a família do noivo da filha

A polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais, agora tem uma nova revelação. Após a atriz exibir um trecho de uma conversa com a mãe, Silvana Taques, em que enviou uma mensagem de Natal e teve um palavrão como resposta, o colunista Lucas Pasin, do UOL, mostrou mais do que foi enviado pela mãe da ex-global.

Após ter falado a palavra de baixo calão e ter dito que apagou a mensagem natalina da herdeira, Silvana Taques acabou ofendendo a família do noivo da filha, o ator André Luiz Frambach. Sem passar a data festiva com ela, depois de se negar a passar o Natal com os parentes do eleito de Larissa, a ex-empresária mostrou sua opinião.

"Esqueci de te desejar... Que você também tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu e deu risada em seguida.

Em entrevista ao Fofocalizando, Silvana Taques falou para Chris Flores sobre não reconhecer mais a filha. "Eu não acreditei. Não é a Larissa, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu. Não é ela. Eu acho que todo o amor, todo o carinho, tudo o que nós fizemos pra ela, tá dentro dela. É chocante, triste, desesperador você ouvir da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou… da maneira com que tudo está acontecendo. Não teve um ponto final", disparou.

Trecho da conversa divulgado pelo jornalista Lucas Pasin - Reprodução: Lucas Pasin, UOL

Larissa Manoela expõe print de mensagem para a mãe no Natal

Em um trecho de uma mensagem, enviada por um aplicativo, Larissa Manoela disse: “Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. […] Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo”.

Na sequência, ela ainda disse: “Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui pra quando você quiser”. Então, a mãe dela respondeu: “Vai à m***, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também”.