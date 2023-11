Luciele Di Camargo pede respeito para Zezé Di Camargo em meio a polêmicas

Luciele Di Camargo escreve mensagem nas redes sociais após ver o nome do irmão Zezé Di Camargo envolvido em polêmica

A atriz Luciele Di Camargo surpreendeu ao fazer um comentário após ver o seu irmão, o cantor Zezé Di Camargo, envolvido em uma polêmica. O nome dele está em destaque na imprensa após a noiva dele, Graciele Lacerda, ser acusada de ter criado um perfil fake para fazer comentários nos posts de outros membros da família. Com isso, a irmã do sertanejo decidiu pedir respeito para ele.

Em um story no Instagram, a artista brincou sobre os conflitos em sua família. “Quem queria a série na TV? Keeping Up with the Camargashians?”, brincou ela. Logo depois, ela deixou mais um recado.

“Em respeito ao Zezé, todos deveriam ficar bem quietinhos. Essa é a minha opinião”, escreveu.

Os rumores mais recentes sobre a família dizem que Zezé Di Camargo teria demitido o filho, Igor Camargo, após a namorada dele, Amabylle, acusar Graciele de ter criado o perfil fake. O sertanejo teria tomado partido e desligado o herdeiro de suas funções. As informações foram reveladas pela jornalista Fabíola Reipert. Segundo ela, a relação entre pai e filho ficou estremecida após a confusão que envolveu Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa.

Luciele Di Camargo se declarou para o marido, Denílson

Há pouco tempo, Luciele Di Camargo e Denílson comemoraram mais um ano de casados! Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos celebrando com o ex-jogador de futebol e falou sobre o que almeja para os próximos anos de relacionamento.

Curtindo um jantar em grande estilo com champanhe, o casal apareceu apaixonado comemorando 13 anos de união. Da relação, eles tiveram dois filhos, Maria Eduarda e Davi.

"13 anos de casados hoje! 30/05/2010 foi a data escolhida para nos unirmos perante a sociedade, porque no céu e perante Deus já estávamos unidos segundo a vontade DELE", começou dizendo a irmã de Zezé Di Camargo.

E falou o que pretende: "DESEJO QUE… Sejamos sábios para permanecer nessa graça. Sejamos íntegros para continuar a merecer um ao outro. Sejamos companheiros para permanecer unidos. Sejamos amorosos para continuar cuidando. Sejamos responsáveis um pelo outro. Sejamos pacientes quando for preciso. Sejamos a força quando houver fraqueza. Sejamos admiração. Sejamos amor, paz, união e respeito. Que nossas vidas continue contando a mesma história, que nossas escolhas continue sendo o caminho compartilhado juntos. Te amo!".