Luciana Gimenez relembra nascimento do segundo filho: 'Educado e querido'

Luciana Gimenez teve seu segundo filho, Lorenzo, em 2011, ao lado de seu então marido, Marcelo de Carvalho. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra nascimento do herdeiro e fala sobre beleza e comportamento do pequeno: "Educado e querido".

"Depois desse relacionamento, saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", declara Luciana Gimenez . "Ele é muito lindo. Vou falar, esse menino foi pintado à mão, passou na fila da beleza e ficou voltando, ninguém mais entrou. Ele é muito educado e querido. Essa foto é linda, foi na época do Natal", acrescenta ela ao recordar capas da Revista CARAS.

A artista engravidou do herdeiro durante seu casamento com Marcelo de Carvalho, com quem foi casada por 12 anos. "Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo", relembra Luciana Gimenez sobre a gravidez aos 40 anos.

Com dois herdeiros, Lorenzo e Lucas, a apresentadora congelou os óvulos em 2014. Durante a entrevista, Luciana Gimenez reflete sobre a escolha e revela se ainda pretende utilizá-los para gerar outro filho : "Ainda estão congelados lá, já devem ter virado uma pedra. Agora vai ter que quebrar com marreta para pegar o óvulo [risos]. Acho que a mulher fica sem opção. Hoje em dia, a gente vê o homem tendo filho com 70 ou 80 anos. Mas, a mulher, apesar de ser muito jovem, fisicamente os óvulos vão ficando mais velhos. Resolvi guardar de boa e se um dia eu precisar, vai que".

Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: