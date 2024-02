Luciana Gimenez relembra separação após 12 anos de casamento: 'Foi bem doloroso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Gimenez relembra casamento com Marcelo de Carvalho

Luciana Gimenez foi casada ao longo de 12 anos com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo filho, Lorenzo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra casamento com o empresário e separação em 2018: "Foi bem doloroso".

"Não era uma época boa, separar nunca é bom. A dor vem junto. Ninguém casa para separar, então você fica triste. É um término de um ciclo. Tenho uma grande dificuldade de terminar coisas, mesmo que venham outras diferentes ou melhores, eu não gosto de terminar ciclos. Foi bem doloroso. Se alguém sofre, sou eu, e com vontade", compartilha Luciana Gimenez.

A apresentadora se casou em 2006 com uma cerimônia discreta e repleta de famosos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ao revisitar uma das capas da CARAS, ela recorda a celebração: "Esse casamento foi belo, amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair do casamento". "Ele estava belíssimo, muito bonito. Depois disso saiu uma grande vida, um grande menino chamado Lorenzo", pondera.

Aos 40 anos, Luciana Gimenez ficou grávida do então marido de seu segundo filho , Lorenzo. "Eu fiquei grávida, é inacreditável. Até hoje, não sei como. Na verdade, sei como, porque estava lá [risos]. Engravidei por acaso, o Marcelo fala abertamente que ele tem uma certa dificuldade de engravidar. Aí, meu amor, o Lorenzo está com 12 anos, rolou e tudo certo".

Antes do relacionamento com Marcelo de Carvalho, a apresentadora viveu namoro nos anos 1990 com Mick Jagger, com quem teve seu primogênito, Lucas. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Luciana Gimenez recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

