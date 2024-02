A 'macetada' de Ivete, namoro de Carol Barcellos e caso Ana Hickmann; o que bombou na semana

A semana no mundo dos famosos foi marcada por climão, briga judicial e novo casal. Ivete Sangalo, Carol Barcellos e Ana Hickmann deram o que falar.

Carnaval acabou, mas o que rolou na folia fica registrado para sempre. A segunda semana de fevereiro foi agitada no mundo dos famosos, o que rendeu cliques, discussões e polêmica familiar. Ana Hickmann (42), Carol Barcellos (42) e Ivete Sangalo (51) são apenas alguns nomes que chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Veja o que bombou nos últimos dias.

Amor de carnaval? Carol Barcellos e Marcelo Courrege assumiram namoro durante o primeiro dia dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O que o novo casal não contava era com a reação da ex do jornalista esportivo da Globo, Renata Heilborn. A loira deu o que falar ao apontar que seu antigo amor teria tido um caso com sua madrinha de casamento. Enquanto Courrege segue em silêncio, Carol nega ter tido um caso com o ex-marido da sua amiga.

A semana também ficou marcada por um climão em Salvador entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil (71). Enquanto comandava o bloco Coruja numa avenida da capital baiana, a intérprete de Mecetando resolveu interagir com a cantora que estava em um camarote. Acontece que Baby alertou a apresentadora do The Masked Singer sobre o apocalipse.

“Todos atentos porque entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o senhor enquanto é possível", disse. Após ter sido evangelizada, Sangalo contornou a situação. "A gente maceta o apocalipse. Vou cantar uma música aqui, é o macetando de Jesus, o apocalipse do amor”, respondeu ela, que cantou o hit do carnaval em seguida.

A batalha judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa (51) ganhou um novo capítulo. A apresentadora da Record acusou o ex-marido marcar território na porta do condomínio em que vive em Itu, interior de São Paulo.

A CARAS procurou o empresário para saber se ele teria quebrado medida protetiva obtida pela loira. Por meio de seu advogado, o pai de Alezinho (9) disse que ficou 1000 metros distante da comunicadora e que estava no local acompanhando o pai na entrega do filho.

No BBB 24, Davi (21) teve uma crise de ansiedade e ameaçou deixar o reality show da Globo. J.B. Oliveira, o Boninho (62), precisou intervir. O diretor chamou o motorista de aplicativo para uma conversa no confessionário e o convenceu, sem revelar que ele é o favorito do público, a continuar na disputa.