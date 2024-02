Colunista revela novo detalhe da separação de Marcelo Courrege e Renata Heilborn

A separação de Marcelo Courrege e Renata Heilborn deu o que falar nas redes sociais nesta semana e o colunista Leo Dias revelou novo detalhe

A separação do repórter Marcelo Courrege e da jornalista Renata Heilborn deu o que falar durante o Carnaval depois que ele assumiu o namoro com a apresentadora Carol Barcellos. Tudo começou com uma carta aberta que Renata escreveu nas redes sociais e apontou que o ex-marido teria tido um caso com sua madrinha de casamento.

Agora, o site do colunista Leo Dias trouxe um novo detalhe. Na nota publicada nesta quarta-feira, 14, a equipe do colunista informou que Renata teria descoberto a aproximação de Marcelo e Carol por causa da corrida em um carro de aplicativo.

Ele teria dito para a ex-mulher que iria visitar o pai doente e pegou um carro de aplicativo. Porém, Renata recebia um aviso da localização do marido pelo compartilhamento de viagens do aplicativo e percebeu que ele foi para outro endereço, que era na rua da madrinha de casamento deles. Quando ele voltou para casa, ela o confrontou e ele assumiu que mentiu sobre o seu destino naquele dia. Então, o casamento deles acabou.

Carol Barcellos se pronuncia após carta aberta

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos causaram nas redes sociais ao assumir seu relacionamento na última segunda-feira, 12, durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Isso porque Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, afirmou que havia sido traída pelo ex-marido e pela ex-amiga.

Em carta aberta, Renata desabafou sobre o fim de seu casamento e sobre a descoberta do caso entre o novo casal. Porém, nesta terça-feira, 13, Carol Barcellos decidiu responder ao textão publicado pela ex-amiga.

Após ser chamada de "vazia" e "sem caráter", a repórter do Globo Esporte negou a versão dada por Renata nas redes sociais. "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu Carol em resposta ao Portal Leo Dias.