Alexandre Correa se pronuncia após nova acusação de Ana Hickmann

Alexandre Correa (51) é alvo de mais uma acusação de Ana Hickmann (42). No último domingo, 11, a apresentadora da Record procurou a polícia para prestar uma queixa de que estaria sendo vigiada pelo ex do lado de fora do condomínio de luxo em que mora em Itu, interior de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa da comunicadora, o empresário estava parado "de braços cruzados e olhar intimidador". O episódio teria durado cerca de 45 minutos e preocupou a mãe de Alezinho (9). A CARAS Brasil procurou Alexandre Correa e o questionou sobre a nova acusação.

Ana Hickmann tem medida protetiva contra o empresário que o impede de se aproximar dela. Ele deve manter uma distância mínima de 500 metros. Por meio de advogados, ele nega ter descumprido a decisão judicial e pontua ter ficado no local aproximadamente 1000 metros distante da ex-modelo.

Correa explica que estava acompanhando o pai, de 80 anos, nomeado como responsável pela intermediação de entrega do filho do ex-casal em momentos de guarda compartilhada. O defensor pontua que seu cliente ficou aguardando do lado de fora do condomínio e não dirigiu a palavra para a ex.

"Trata-se de um pai junto com o avô cumprindo um dever familiar de acordo com a lei e do outro lado a esposa [tentando] coagir a vítima impedindo-o do regular exercício da paternidade", diz trecho de uma manifestação judicial feita por Alexandre Correa após tomar conhecimento da acusação de Hickmann, e obtida com exclusividade pela CARAS.