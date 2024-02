Fora do Brasil, Nivea Stelmann revela desejo de voltar às novelas: 'Morro de saudade"

Em entrevista à Revista CARAS, Nivea revela o que tem feito fora da TV e abre o jogo sobre retorno às novelas

Nivea Stelmann (49) não descarta voltar às novelas. Morando em Orlando, na Flórida, há quase sete anos, a atriz sonha em atuar novamente. Em entrevista à Revista CARAS, ela conta que aguarda convite dos autores para poder passar uma temporada no Brasil e matar a saudade de interpretar na TV.

"Tenho muita vontade. Morro de saudade e, agora, que sou americana não tem problema nenhum ir para o Brasil, fazer uma novela e voltar para cá. Tudo é possível, mas fico na minha. Não corro atrás. Se um dia pintar, vou", revela.

Enquanto o convite não chega, Stelmann diz que segue trabalhando como influenciadora digital. No Instagram, ela conta atualmente com mais de 1,3 milhão de seguidores. Seu papel como Graça em Chocolate com Pimenta foi reprisado até o segundo semestre de 2023 no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, o que provocou nostalgia dos fãs.

+ Noivo de Bley, Rangel revela como lida com preconceito: ‘Grande medo’

"Se não [receber convite] vou levando minha vida aqui com a minha família, fazendo meu trabalho nas redes sociais e investindo nas empresas que montamos aqui", diz ela, casada com o empresário Marcus Rocha (49) e mãe de Miguel (19) e Bruna (9).

Em 2019, Nivea reviveu a parceria com Mário Frias (52) na novela Verão 90. A atriz foi convidada para uma curta participação no papel de uma estrela de cinema. Durante entrevista para a Revista CARAS, a a atriz não esconde a saudade do Brasil e de atuar nas novelas.

"O que ainda é difícil é a saudade que sinto da minha família, dos amigos e da minha profissão. E, lógico, de coisas que só o País que a gente nasce pode oferecer. Por mais que eu tenha a cidadania norte-americana, eu sou brasileira e sinto muito que o Brasil não seja mais um País seguro para morar", conclui.