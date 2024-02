Luan Santana foi bloqueado por ex antes de reatar e treta virou música; relembre

A CARAS Brasil apurou que Luan Santana e Jade Magalhães, ex-noiva do cantor, reataram o namoro após quatro anos separados

Após quatro anos separados, Luan Santana (32) e Jade Magalhães (31) decidiram dar uma nova chance para o romance. Os dois namoraram por 12 anos, chegaram a noivar e morar juntos, mas anunciaram a separação em 2020, através das redes sociais. Pouco depois disso, a ex-noiva do cantor o bloqueou nas redes sociais.

A situação se tornou assunto após Luan Santana participar de uma entrevista no PodDelas , e afirmou que estava bloqueado por uma pessoa. Na ocasião, ele também revelou que a canção Me Desbloqueia Aí foi inspirada em uma vivência pessoal dele. "Desbloqueia nós [sic]. Nunca te pedi nada", disse o artista ao final da conversa.

Em meados de outubro do ano passado, fãs também perceberam que o cantor seguia a ex-noiva nas redes sociais, o que não era recíproco, na época. Porém, agora os dois foram flagrados juntos e, de acordo com apuração da CARAS Brasil, estão juntos novamente e preferiram deixar a relação longe dos holofotes e redes sociais.

Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 12 anos, entre altos e baixos do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2008, anunciaram o noivado em 2019 e decidira colocar um ponto final na relação em 2020.

Depois disso, o artista assumiu um relacionamento com Izabela Cunha. Os dois ficaram juntos por um ano e meio, e também chegaram a ficar noivos. No entanto, em maio de 2022 eles anunciaram o término da relação.

Antes dos rumores da volta com Jade, Luan Santana precisou desmentir rumores de que estaria vivendo um affair com Yasmin Brunet (35), participante do BBB 24. No ano passado, os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões.

Segundo fontes próximas ao cantor confirmaram à CARAS Brasil, Yasmin Brunet seria melhor amiga de Bruna Santana, irmã de Luan Santana. Por este motivo, os dois estariam sendo vistos juntos, como em meados de setembro, quando a modelo foi vista nos bastidores de um show do cantor.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUAN SANTANA NO INSTAGRAM: