Luan Santana volta a seguir ex após ser bloqueado; saiba quem

Luan Santana já confirmou que a canção Me Desbloqueia Aí é sobre uma vivência pessoal

Luan Santana (32) se tornou assunto nesta segunda-feira, 2, após revelar que Jade Magalhães, sua ex-namorada, tem seu perfil bloqueado. Apesar disso, o sertanejo de sucesso segue a influenciadora digital nas redes sociais —o que não é recíproco.

De acordo com o portal Léo Dias, o artista teria curtido uma publicação do Instagram com um trecho de sua entrevista ao podcast PodDelas, afirmando que está bloqueado por alguém. Ainda na conversa, Luan Santana confirma que a música Me Desbloqueia Aí é sobre uma vivência pessoal dele .

Ao fim da entrevista, o artista ainda pede: "Desbloqueia nós [sic]. Nunca te pedi nada". Luan Santana e Jade ficaram juntos por 12 anos, entre altos e baixos do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2008, noivaram em 2019 e colocaram um ponto final na relação em 2020.

Leia também:Por que Luan Santana e Yasmin Brunet têm aparecido tanto juntos? Entenda

Depois disso, o artista assumiu um relacionamento com Izabela Cunha. Os dois ficaram juntos por um ano e meio, e também chegaram a ficar noivos. No entanto, em maio do ano passado eles anunciaram o término da relação.

Recentemente, Luan Santana tem levantado rumores de um affair com Yasmin Brunet (35). O sertanejo e a modelo têm sido vistos juntos em diversas ocasiões e apesar de o cantor já ter negado o romance, ainda existem dúvidas em por que eles são vistos tanto juntos.

Segundo fontes próximas ao cantor confirmaram à CARAS Brasil, Yasmin Brunet seria melhor amiga de Bruna Santana, irmã de Luan Santana. Por este motivo, os dois estariam sendo vistos juntos, como no último sábado, 30, em que a modelo foi vista nos bastidores de um show do cantor.

A equipe de Luan Santana já havia confirmado ao Gshow que a modelo e o artista são apenas amigos, negando os rumores de que estariam se relacionando. O sertanejo está solteiro desde maio deste ano, quando terminou o noivado com a influenciadora Izabela Cunha.

CONFIRA FOTO DE JADE MAGALHÃES, EX DE LUAN SANTANA: