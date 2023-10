Yasmin Brunet aumenta suspeitas de affair ao curtir show de Luan Santana

Tá rolando? Yasmin Brunet curte show de Luan Santana direto do palco ao lado da irmã dele; cantor nega romance

O suposto affair entre Yasmin Brunet e Luan Santana ganhou um novo capítulo na noite do último sábado, 30. É que a modelo aumentou as suspeitas de um romance ao curtir o show do cantor diretamente do palco, ao lado da irmã dele, Bruna Santana, embora a assessoria do artista tenha negado o envolvimento.

Assim que chegou ao Rodeio de Jaguariúna, Yasmin fez questão de mostrar que estava presente no evento para prestigiar o show de Luan e posou sorridente ao lado da suposta cunhada, Bruna. Vale mencionar que a proximidade entre as duas aumentou recentemente e elas têm trocado comentários nas redes sociais, além de saírem juntas com frequência.

Yasmin Brunet e Bruna Santana prestigiam show de Luan Santana - Foto: Eduardo Martins/Agnews

Após posarem na entrada do evento, Yasmin e Bruna se sentaram próximo ao palco para acompanhar o show do eterno ‘Meteoro da Paixão’. Entre os flagras, foi possível notar que a modelo ficou admirada com a apresentação do cantor e manteve um sorriso estampado no rosto durante todo o tempo, aproveitando sua vista privilegiada.

É importante ressaltar que os boatos de um romance circulam desde o começo de setembro, quando o suposto casal chegou junto a um festival. Desde então, a loira teria dado pistas do affair em suas redes sociais, inclusive, ela chegou a compartilhar um perfume especial chamado ‘Lua’ e brincou: “Ainda vem com um meteoro”, escreveu Yasmin.

A modelo está solteira desde o término de seu relacionamento de longa data com o surfista Gabriel Medina. Já Luan, também está na pista desde que colocou um ponto final em seu noivado com a influenciadora digital Izabela Cunha. Mas segundo a assessoria do cantor, ele segue solteiro e é apenas amigo de Yasmin.

Influenciadora digital já foi apontada como affair de Luan Santana:

Após o término de seu noivado, uma loira misteriosa foi flagrada usando o roupão de Luan Santana em cima do palco durante um show. A jovem que foi apontada como o suposto affair do músico é a influenciadora digital Débora Morais, que teria terminado o namoro por mensagem pouco antes de aparecer na companhia do sertanejo.

Em seu perfil no Instagram, Débora postou um vídeo para desabafar sobre os ataques que recebeu: “Eu tive a minha vida particular exposta e o meu caráter julgado na internet sem que soubessem o que realmente aconteceu. Eu só queria dizer que eu estou bem e que eu estou resolvendo essa situação da maneira mais justa, pacífica e discreta possível”, disse.