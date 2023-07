Quem é Débora Moraes? Conheça a loira apontada como affair de Luan Santana

Débora Moraes teria terminado o namoro pouco antes de engatar romance com Luan Santana; saiba tudo sobre o suposto affair do cantor

No último fim de semana, uma loira misteriosa foi flagrada usando o roupão de Luan Santana em cima do palco durante um show. A jovem que vem sendo apontada como o suposto affair do músico é a influenciadora digital Débora Morais, que teria terminado o namoro por mensagem pouco antes de aparecer na companhia do sertanejo.

Embora o caso ainda não tenha sido confirmado por ambas as partes envolvidas, a curiosidade dos fãs do cantor sobre a loira cresceu rapidamente. Desde que surgiram os boatos de um affair, as redes sociais de Débora explodiram e ela já conta com mais de 100 mil seguidores apenas em seu perfil no Instagram.

Natural de Florianópolis em Santa Catarina, Débora tem um feed recheado de conteúdos sobre sua vida pessoal nas redes sociais. A loira compartilha fotos e vídeos de sua rotina saudável, com treinos intensos e dieta balanceada para manter o shape em dia. Além disso, a jovem que teria ganhado o coração do cantor divide cliques de seus trabalhos como modelo fotográfica.

Confira o perfil de Débora Moraes:

Vale lembrar que meses antes de surgirem os boatos de um novo affair, Luan Santana terminou um relacionamento de dois anos com a atriz e influenciadora digital Izabela Cunha. Os dois estavam noivos desde o ano passado, e surgiram boatos de que se casariam em Minas Gerais neste ano, mas a relação não seguiu em frente.

Débora Moraes teria terminado relacionamento antes de engatar affair com Luan Santana:

Além de ser apontada como affair de Luan Santana, Débora Moraes também chamou atenção por outro detalhe em sua vida pessoal. Segundo informações divulgadas por Leo Dias, a loira teria desaparecido da vida do namorado, que também se chama Luã, e reaparecido para pedir o fim do namoro por mensagem pouco antes de surgir com o músico. Entenda!