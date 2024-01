Luan Santana encara novo destino após show para Cristiano Ronaldo e volta ao Brasil

Após fazer show especial para Cristiano Ronaldo, Luan Santana deixou Portugal e encarou novo destino; cantor já tem retorno marcado para o Brasil

Luan Santana (32) passou o Ano Novo na casa do jogador de futebol Cristiano Ronaldo (38), para um show especial. A assessoria do músico informou, com exclusividade à CARAS Brasil, que, após deixar a Ilha da Madeira, em Portugal, o artista viajou para a Inglaterra e já tem retorno marcado para o Brasil.

Segundo a equipe de Luan Santana , o artista chega de Londres, capital do país britânico, nesta quarta-feira, 3, e já encara uma agenda intensa de shows e apresentações em solo brasileiro. O primeiro será feito na Praia Grande, litoral de São Paulo, nesta sexta-feira, 5.

Em seguida, no dia 6, o artista se apresentará em Pouso Alegre, Minas Gerais; no dia 13, fará um show em Caldas Novas, Goiás; e no dia 19 terá uma apresentação em Matinha, no Paraná; no dia 20, Luan Santana estará em Osório, Rio Grande do Sul; e, em 27 de janeiro, em Sorocaba, São Paulo.

Ele encerrará seu expediente em 3 de fevereiro, com um show em Blumenau, Santa Catarina, e terá um período de férias. Além da agenda lotada, o artista também celebra mais de 1,2 bilhão de streams no Spotify e a marca de 14,4 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Luan Santana ainda não escondeu a animação em ter feito o show especial para Cristiano Ronaldo, após ter recebido um convite pessoal do atleta. "Sempre fui fã do trabalho do Cristiano e saber que ele e a família dele também admiram o meu, é muito legal. Foi uma festa linda, incrível e inesquecível."

Além do Ano Novo, o show foi feito para celebrar o aniversário de Maria Dolores Aveiro, mãe do jogador e fã de Luan Santana. Na ocasião, o atleta ainda presentou o cantor com um relógio luxuoso avaliado em aproximadamente R$ 432 mil.

