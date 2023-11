"Meu prazo de validade acabou": a difícil decisão de Lolita Rodrigues em seus últimos anos de vida

Lolita Rodrigues viveu os últimos anos de vida em João Pessoa, capital da Paraíba; neste período, apareceu em uma só foto

A morte da atriz Lolita Rodrigues aos 94 anos fez muitos fãs se questionarem sobre os últimos anos da estrela que foi uma das pioneiras da televisão. Isso porque ela não fazia aparições públicas há quase dez anos, desde que se mudou para João Pessoa.

Em seus últimos anos de vida, a artista morou ao lado da filha, Sylvia Rodrigues. Médica, ela passou a cuidar da mãe na velhice. Foi na capital paraibana que ela passou seus últimos momentos até partir neste domingo, 5.

Na época em que se mudou, ela contou em entrevista ao EXTRA que decidiu viver seus últimos anos em tranquilidade. “Já estou velhinha, meu prazo de validade acabou. Vim morar com minha filha que já estava aqui há 12 anos. Não podia mais ficar sozinha, tenho muita dificuldade para andar”, justificou.

Lolita Rodrigues apareceu pela última vez em público em 2017. Na época, ela apareceu em uma das sessões de "Hebe, o musical", musical em homenagem à sua grande amiga. As duas foram inseparáveis.

Durante a pandemia, ela também se pronunciou sobre sua condição ao G1. “Estou quietinha aqui em casa, com todos os cuidados. Muita água e sabão e álcool 70°. Em casa higienizamos todas as compras e, infelizmente, não recebemos visitas”, disse ela em 2021.

VIVEU EXPERIÊNCIA INÉDITA NA TV AOS 58 ANOS

Conhecida por estrelar diversas produções de sucesso na TV brasileira, a atriz Lolita Rodrigues, falecida nesta madrugada de domingo, 5, teve uma carreira longeva e aplaudida por muitos admiradores. No entanto, um dos detalhes que poucas pessoas sabem, é que por muitos anos ela não gravou cenas de beijos.

Em 2009, Lolita revelou em sua biografia De Carne e Osso, escrita pela jornalista Eliana Castro, que o marido, Airton Rodrigues, não aceitava que ela fizesse cenas mais românticas e que tivesse beijos. Por conta disso, as sequências sempre contavam com alguns truques.

"Era meio chato, mas falava abertamente: 'Olha, não quero que você me leve a mal. Não fique zangado comigo, mas o Airton não gosta e não quer que eu beije na TV'. Nunca tive nenhum problema com isso. Todos sempre me compreenderam e foram extremamente cavalheiros comigo. Na hora do beijo a gente dava um jeito de fingir e a cena saía", disse.