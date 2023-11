Por onde andava Lolita Rodrigues? Artista estava reclusa e longe dos holofotes

A atriz Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos depois de ser internada em um hospital com um quadro de pneumonia

Os admiradores da carreira de Lolita Rodrigues foram pegos de surpresa na manhã deste domingo, 5, com a notícia do falecimento da artista. Internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, ela morreu vítima de complicações de uma pneumonia.

Vivendo reclusa na cidade de João Pessoa, na Paraíba, Lolita estava afastada da mídia e aproveitando de sua aposentadoria. Desde 2015, ela decidiu se mudar do Rio de Janeiro para ficar mais perto de sua única filha, a médica Silvia Rodrigues. Morando no nordeste, ela acabou se distanciando da vida artística.

Antes mesmo da pandemia, a atriz já havia diminuído suas aparições públicas. A última aconteceu em 2017, quando ela surgiu em uma apresentação do espetáculo Hebe - O Musical, em São Paulo. Antes disso, ela apenas havia sido vista na festa de lançamento da novela Flor do Caribe (2013).

Conhecida por estrelar grandes novelas da TV Globo, como Sassaricando (1987) e Terra Nostra (1999), Lolita Rodrigues teve seu último trabalho na emissora em 2009, quando interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes), na novela Viver a Vida.

Filha de espanhóis, a atriz fez diversos personagens os quais falavam com sotaque castelhano, se tornando uma marca registrada em sua carreira. Atualmente é possível acompanhar alguns de seus trabalhos no Globoplay, através da novela Terra Nostra e Kubanacan.

VIVEU EXPERIÊNCIA INÉDITA NA TV AOS 58 ANOS

Conhecida por estrelar diversas produções de sucesso na TV brasileira, a atriz Lolita Rodrigues, falecida nesta madrugada de domingo, 5, teve uma carreira longeva e aplaudida por muitos admiradores. No entanto, um dos detalhes que poucas pessoas sabem, é que por muitos anos ela não gravou cenas de beijos.

Em 2009, Lolita revelou em sua biografia De Carne e Osso, escrita pela jornalista Eliana Castro, que o marido, Airton Rodrigues, não aceitava que ela fizesse cenas mais românticas e que tivesse beijos. Por conta disso, as sequências sempre contavam com alguns truques.

"Era meio chato, mas falava abertamente: 'Olha, não quero que você me leve a mal. Não fique zangado comigo, mas o Airton não gosta e não quer que eu beije na TV'. Nunca tive nenhum problema com isso. Todos sempre me compreenderam e foram extremamente cavalheiros comigo. Na hora do beijo a gente dava um jeito de fingir e a cena saía", disse.