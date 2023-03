Letícia Colin critica armas de brinquedo para crianças: "O que estamos naturalizando?"

Letícia Colin é mãe de um menino; ela acredita que esse tipo de brinquedo traz "conexão perigosa" para as crianças

Letícia Colin (33) falou sobre a tragédia que aconteceu nesta segunda-feira, 27, em São Paulo (capital), quando um estudante de 13 anos invadiu uma escola e esfaqueou um aluno e quatro professoras.

A atriz comentou o caso durante participação no programa 'Encontro', da Rede Globo. Mãe de Uri (03), ela opinou sobre o papel da normalização do uso de armas de fogo pela população.

"Acho muito perigosa essa conexão heroica e de poder com as armas, isso é uma construção muito basal. Quando você dá uma arma a um menino porque ele tem que ser um um macho-alfa, predador, está incutindo nele que isso é um comportamento natural", argumentou.

"Fico colérica, porque tenho um filho menino e já tem brinquedos muito pequenos nesse sentido. O que estamos naturalizando para essa criança? Tem a internet, os games [jogos eletrônicos] e como isso se dissemina, se não ficarmos atentas", concluiu ela.

Letícia Colin revela detalhe assustador sobre vilã de 'Todas as Flores'; entenda

Letícia Colin confessou que se inspirou em filmes de horror para dar vida à vilã Vanessa, em 'Todas as Flores', do Globoplay. Sucesso entre o público da plataforma, ela tem se divertido com a repercussão da novela.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil foi convidada, a artista confessou que bebeu das mais diversas inspirações para estrelar a obra de João Emanuel Carneiro (53). Uma delas foi Norman Bates, vilão do filme 'Psicose'.



“Acho que, em poucas linhas, fui de Norman Bates a Patrulha Canina. Me inspirei, verdadeiramente, no prefeito Humdinger. Sou um grande caldo contemporâneo, pop, louco e caótico”, explicou a atriz.

Questionada se a segunda parte da trama, que tem estreia marcada para o dia 05 de abril, teria alguma cena muito impactante, ela garantiu que o público pode esperar por capítulos fortes.

“Estou exausta até agora. É uma personagem de ponta de lança, o tempo todo para o ataque, aquela coisa de polvo, de enredar as pessoas, trazer para si e jogar fora. Estou marcada pra sempre (...) mas não vou falar nada da segunda", adiantou.