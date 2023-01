Letícia Colin mostra o filho praticando esporte e se derrete: "Tesouro"

Letícia Colin compartilhou com os seguidores uma imagem do filho e refletiu sobre coragem

Letícia Colin usou as redes sociais para compartilhar uma foto do filho, Uri (03), se aventurando. Na imagem, o pequeno, aparece usando um capacete e mostrando a língua, animado com a brincadeira.

Na legenda da publicação, a artista refletiu sobre a coragem do filho. "O que a vida quer da gente é coragem", começou a atriz. Em seguida, ela se declarou ao pequeno, quem chamou de "Meu tesouro".

"Obrigada meu tesouro, meu farol, minha travessia constante e desafiadora: a melhor do mundo, o maior amor do mundo", escreveu.

Regina Casé faz homenagem de aniversário para Letícia Colin e brinca: "Minha malvada favorita"

Regina Casé (68) usou as redes sociais para parabenizar Letícia Colin, que completou 33 anos. "Minha malvada favorita", brincou a veterana.

"Hoje é dia desse furacão que entrou na minha vida e não deixo sair mais! Intensidade total, entrega total, talento total, amor total! Amo todas as nossas cenas juntas", declarou Regina, na legenda de uma foto em que as duas brincam de mostrar as 'garras'.

"Em cena, na vida, filhos, maridos, amigos, perrengues, elogios, sucessos, maldades, choros, risos Vivemos tudo isso juntas, agarradas e lindamente! Que sorte ter uma parceira danada como você nessa odisseia! Pra você todo amor! Nós duas juntas deu certo demais, né, gente?", acrescentou.

Passando o fim de ano na praia, Letícia Colin aproveitou para renovar as energias na água, antes mesmo da chegada de 2023.

Surpreendendo a todos, ela apareceu em fotos, se jogando na água salgada de vestido brilhante, sem medo algum. Esbanjando liberdade, ela celebrou a data especial em meio à natureza.

"Ao mar- de paetês de paz: meu obrigada, minha imensidão copiada. Diga 33…", falou ela na primeira publicação. "Intensamente. Imensamente. Viva meu dia 30", escreveu a artista.