Letícia Colin se diverte com repercussão de Todas as Flores e entrega fãs: 'Odeio'

Letícia Colin, de Todas as Flores, revelou surpresa ao descobrir repercussão positiva de sua personagem entre os telespectadores

A atriz Letícia Colin (33) confessou que ficou surpresa com a repercussão da novela Todas as Flores entre os assinantes do Globoplay. A atriz, que dá vida a vilã Vanessa, disse que constantemente tem sido parada na rua e ouvindo comentários curiosos.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil participou, Letícia Colin afirmou que a alta repercussão tem sido uma novidade em sua vida. "As pessoas têm reconhecido muito" , iniciou a atriz, que interpreta uma personagem marcada pelo preconceito e maldades.

"Nunca fiz um trabalho com essa proporção de reconhecimento. Sempre fui uma atriz que as pessoas olhavam e falavam: ‘Você fez aquela novela…”. Tinha um intervalo entre minha imagem e a lembrança de eu pertencer a alguma obra. E hoje em dia é mais imediato: 'é a Vanessa'", disse ela, que canta na abertura da novela.

"O que eu acho engraçado e curioso, é que existe um certo constrangimento de assumir esse amor, essa torcida pela vilã. Assumir que adora esse personagem que é horripilante, totalmente errado, que faz tudo o que a gente combate na sociedade para se ter um país decente", contou.

Ela ainda entregou como tem sido a reação dos admiradores quando a encontram na rua: "São umas frases maravilhosas: 'Ai, eu odeio você. Tira uma foto comigo?'. Só novela mesmo pode trazer certos comentários e estágios das pessoas” .

Letícia aproveitou para refletir sobre o que leva as pessoas a gostarem tanto das maldades da Vanessa. Para ela, a novela se tornou uma zona de escape para o público. “Acho que gostaram porque a gente fica fazendo o trabalho sujo, enquanto o espectador pode entrar e sair daquela obra. É uma delícia brincar de ser essas pessoas", analisou.

Letícia não foi a única a perceber que o folhetim do Globoplay foi além do esperado. O ator Humberto Carrão, intérprete de Rafael, disse que viveu momentos impressionantes durante uma viagem para a Bahia.