Larissa Manoela faz declaração apaixonada para o noivo: "Te amar é uma delícia"

A atriz Larissa Manoela postou fotos agarradinha com o noivo, o ator André Luiz FRambach, e se declarou para ele

Larissa Manoelausou as redes sociais para fazer uma declaração para o noivo, o ator André Luiz Frambach. Nesta terça-feira, 17, os dois completaram mais um mês juntos, e ela fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece agarradinha e beijando o amado enquanto curtem um momento de lazer na praia e na piscina, e agradeceu por tudo que eles já viveram juntos.

"Meu amor! Pedaço meu! Dono das batidas fortes do meu coração. E do meu riso mais puro. Te amar é uma delícia! É borboleta na barriga todo dia. Agradeço por todos os nossos momentos, eles são sem exceções os melhores! Dos mais simples aos mais complexos, todos são os meus favoritos! Te desejo cada dia mais e mais. Tô aqui pra tudo, a gente, pra vida toda nesse mundão! @andreluizframbach te amo", escreveu Larissa na legenda.

Mais cedo, André também se declarou para a noiva. "Mais um dia 17 e será assim pro resto da vida e se Deus quiser em outras também! Estar do seu lado é uma aventura, mas é a aventura mais linda de viver, assistir, presenciar. Você tem um jeito único de mostrar pro universo seus desejos, seus sonhos, seu amor, sua vontade de evoluir, jeito esse que faz eu te amar cada segundo mais", disse o ator em um trecho da publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa esbanja beleza com vestido luxuoso

Recentemente, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao posar para fotos em Paris. A atriz esteve na cidade francesa para participar a Semana de Moda de Paris, e aproveitou para fazer um luxuoso ensaio fotográfico na cidade.

Clicada pelas câmeras da fotógrafa Luana Chaves, ela surgiu em um quarto de hotel posando com um luxuoso vestido. A peça era toda preta, recortada em lugares estratégicos e com babados ao final do vestido. "Eu me sinto bem aqui", escreveu em francês. Veja o look!