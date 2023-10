André Luiz Frambach se declara para a noiva Larissa Manoela: “Vamos crescendo”

O ator André Luiz Frambach celebrou mais um aniversário de namoro com a noiva Larissa Manoela com uma declaração romântica nas redes sociais

Nesta terça-feira, 17, André Luiz Frambach celebrou em seu Instagram mais um aniversário de namoro com sua noiva Larissa Manoela. O ator compartilhou um vídeo ao lado da amada e fez uma declaração romântica para a atriz.

O astro da novela “Cara e Coragem” publicou um vídeo em que surgia em uma piscina jogando bola. Ambos apareciam apenas de roupas de banho, e ao longo do vídeo, o cachorro da família de André aparecia e vinha brincar com o casal na água.

“Mais um dia 17 e será assim pro resto da vida e se Deus quiser em outras também! Estar do seu lado é uma aventura, mas é a aventura mais linda de viver, assistir, presenciar. Você tem um jeito único de mostrar pro universo seus desejos, seus sonhos, seu amor, sua vontade de evoluir, jeito esse que faz eu te amar cada segundo mais”, começou dizendo o artista.

Ele ainda disse: “Pensar no futuro nunca será errado, mas viver o presente em primeiro lugar almejando o futuro talvez seja a solução pra viver a vida cada vez mais leve, como ‘deve’ ser vivida, e a gente sabe da nossa forma fazer exatamente isso”.

“Aprendendo, construindo, vivendo, convivendo, vamos crescendo! Obrigado por ser a mulher que é comigo, a noiva, a amiga, a companheira, parceira, e vamos dizer que até parceiro em determinados momentos hahaha. EU TE AMO MEU AMOR, viva sempre o nosso amor, nossa união, o nosso dia 17, mas todos os nossos dias que vivemos juntos, mesmo que esse ‘juntos’ não sejam necessariamente de corpo, mas sempre de alma! Te amo minha vida, meu sorvetinho, minha jogadora”, finalizou o ator.

Larissa prontamente respondeu seu noivo nos comentários da postagem: “Te amo cada dia mais. Minha escolha e minha certeza de todos os dias! Pra vida toda, nós”. Os seguidores de André também adoraram a declaração e rasgaram elogios. “Casal de milhões”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Lindos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Luxo!

Recentemente, Larissa Manoela esbanjou beleza e estilo ao publicar fotos de sua viagem a Paris. A estrela surgiu em um quarto de hotel posando com um luxuoso vestido. A peça era toda preta, recortada em lugares estratégicos e com babados ao final do vestido.

Ainda nessa mês, Larissa arrasou em Paris ao participar de um desfile que aconteceu aos pés da Torre Eiffel. A estrela surpreendeu com um look preto bem decotado e mangas compridas. Além do decote até o umbigo, o vestido ainda tinha babados nos ombros e deixava as pernas da artista à mostra.