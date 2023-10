Em Paris, Larissa Manoela esbanja beleza ao posar com vestido luxuoso

A atriz Larissa Manoela está na França para o Paris Fashion Week e esbanjou beleza em fotos com vestido luxuoso

Nesta segunda-feira, 2, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao posar para fotos em Paris. A atriz está na cidade francesa para participar a Semana de Moda de Paris, e aproveitou para fazer um luxuoso ensaio fotográfico na cidade.

Clicada pelas câmeras da fotógrafa Luana Chaves, Larissa surgiu em um quarto de hotel posando com um luxuoso vestido. A peça era toda preta, recortada em lugares estratégicos e com babados ao final do vestido.

Além das fotos feitas no hotel, Larissa ainda esbanjou beleza em frente a um dos pontos turísticos mais famosos de Paris: O Arco do Triunfo. “Eu me sinto bem aqui”, escreveu em francês a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach rasgou elogios nos comentários: “Que isso gente!”. E pediu: “Pelo amor de Deus, volta logo”. A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa também elogiou a artista que estará na nova temporada da série “De Volta Aos 15”: “Wow”. E Ingrid Guimarães também comentou: “Tá linda”.

Os seguidores de Larissa também adoraram as fotos e exaltaram a beleza da morena! “Que arraso esse vestido! Maravilhosa”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: “Musa linda”. “Todos os looks lindos”, ainda elogiou uma admiradora. “Meu Deus, a perfeição”, ainda disse outra fã.

Nesse último domingo, 1, Larissa arrasou em Paris ao participar de um desfile que aconteceu aos pés da Torre Eiffel. A estrela surpreendeu com um look preto bem decotado e mangas compridas. Além do decote até o umbigo, o vestido ainda tinha babados nos ombros e deixava as pernas da artista à mostra.

Além de Larissa, quem também desfilou na Semana de Moda de Paris foi a atriz Taís Araújo. "Quando eu comecei minha carreira, como modelo, eu não podia imaginar que um dia eu ia desfilar embaixo da Torre Eiffel, em Paris. E, oh la la, eu não vou fingir normalidade! É um orgulho enorme que a garota do Méier tenha chegado aqui!", disse a estrela da novela “Cara e Coragem” sobre o momento especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Desfile!

Ainda na Paris Fashion Week, a atriz Viola Davis fez uma aparição rara ao lado de sua filha. Genesis, de 13 anos, é filha da estrela e desfilou no mesmo evento que Larissa e Taís. A jovem é fruto do casamento de Viola com Julius Tennon.

A estrela da série “How To Get Away With Murder” e o marido se conheceram nos bastidores da série “City Of Angels” em 1999, e em 2011 o casal adotou Genesis. A menina já revelou que tem o desejo de seguir os passos da mãe.