Viola Davis faz rara aparição com a filha em desfile de moda

Filha de Viola Davis desfila na Paris Fashion Week e posa ao lado da mãe na passarela

A atriz Viola Davis mostrou o seu lado de mãe coruja ao aparecer sorridente ao lado da filha, Genesis, de 13 anos, na passarela de um desfile na Paris Fashion Week, na França. As duas desfilaram aos pés da Torre Eiffel, em Paris, no último final de semana, e chamaram a atenção pela rara aparição juntas em público.

No evento, Viola posou ao lado da filha e também do seu marido, Julius Tennon, após desfilar no evento. Vale lembrar que o casal está junto há cerca de duas décadas, após se conhecerem nos bastidores da série City of Angels, em 1999, e adotou Genesis em 2011.

Genesis já demonstrou que quer seguir os passos da mãe na carreira de atriz. “Ela quer ser atriz. Ela diz: ‘Mamãe, eu sei viver as palavras. Eu sei como respirar as palavras. Eu sei como lembrar as palavras’. E eu disse: ‘Bem, você precisa se lembrar de como ir para a escola e, aos 18 anos, precisa lembrar de como sair de casa e pagar suas próprias contas”, brincou ela em entrevista para Ellen DeGeneres.

Viola Davis faz rara aparição com a filha e o marido - Foto: Getty Images

Viola Davis é EGOT!

A atriz Viola Davis acaba de conquistar mais um marco para a sua carreira artística. Sucesso internacional, ela entrou para o seleto grupo de famosos que tem o status de EGOT. Esta sigla é usada para as pessoas que já venceram as quatro principais premiações nos Estados Unidos, que são: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Essas são premiações da televisão, da música, do cinema e do teatro.

Ela conquistou este feito neste domingo, 5, ao vencer na categoria de Melhor Audiobook com a sua biografia Finding Me.

Atualmente, a lista de pessoas que têm o status de EGOT tem 18 integrantes, como John Legenda, Mel Brooks, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg, Rita Moreno e Alan Menken.