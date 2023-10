Taís Araujo leva toda a sua beleza para a Paris Fashion Week

Taís Araujo desfila no evento internacional da Paris Fashion Week com look dourado e cabelo estiloso

A atriz Taís Araujo levou toda a sua beleza para as passarelas internacionais. No último domingo, 1º, ela participou de um desfile durante a Paris Fashion Week, na França, aos pés da Torre Eiffel, que é um ponto turístico da região.

A beldade foi fotografada ao desfilar com um look dourado longo e poderoso. Para completar o visual, ela apostou em um penteado com o cabelo volumoso e repleto de estilo.

Nas redes sociais, a esposa de Lázaro Ramos comemorou a oportunidade em sua carreira. "Quando eu comecei minha carreira, como modelo, eu não podia imaginar que um dia eu ia desfilar embaixo da Torre Eiffel, em Paris. E, oh la la, eu não vou fingir normalidade! É um orgulho enorme que a garota do Méier tenha chegado aqui!", disse ela.

Fotos: Getty Images

Filha de Taís Araujo rouba a cena em novo vídeo

O ator Lázaro Ramos protagonizou um novo vídeo encantador ao lado de sua filha, Maria Antônia, fruto do casamento com a atriz Taís Araujo. Pai e filha apareceram juntos enquanto falava sobre o cabelo crespo e a importância da autoestima.

Nas imagens, o artista apareceu ajudando a herdeira a arrumar o seu cabelo repleto de cachos e os dois davam risadas no momento de carinho. Além disso, a narração de Lázaro trouxe uma mensagem sobre a importância da aceitação e autoestima.

"Meu amor! Você já sabe que o nosso cabelo é a nossa coroa? A gente precisa e a gente merece se orgulhar dele e se amar com ele. Quando uma menina, assim como você, solta o seu cabelo, é o momento onde você se reconhece, se reconhece como uma pessoa preta, tem orgulho do seus traços. E aí, meu amor, a gente se reconecta com a gente mesmo, se reconecta com a nossa história, e se abre um mundo de possibilidade. Inclusive, você é mais livre para usar o seu cabelo como você quiser. Te amo”, disse ele.

Na legenda, ele disse: "Hoje, eu tenho a honra de mostrar esse momento com a minha filhota Maria Antônia para vocês. Ensinar às nossas crianças desde cedo a importância, orgulho e valor de seus cabelos é um ato de amor, de cuidado e afeto".