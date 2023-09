Filha de Lázaro Ramos e Taís Araujo esbanja fofura em novo vídeo com o pai

Lázaro Ramos encanta os fãs com novo vídeo ao lado da filha, Maria Antônia, e fala sobre a beleza natural da herdeira: ‘Meu amor’

O ator Lázaro Ramos protagonizou um novo vídeo encantador ao lado de sua filha, Maria Antônia, fruto do casamento com a atriz Taís Araujo. Pai e filha apareceram juntos enquanto falava sobre o cabelo crespo e a importância da autoestima.

Nas imagens, o artista apareceu ajudando a herdeira a arrumar o seu cabelo repleto de cachos e os dois davam risadas no momento de carinho. Além disso, a narração de Lázaro trouxe uma mensagem sobre a importância da aceitação e autoestima.

"Meu amor! Você já sabe que o nosso cabelo é a nossa coroa? A gente precisa e a gente merece se orgulhar dele e se amar com ele. Quando uma menina, assim como você, solta o seu cabelo, é o momento onde você se reconhece, se reconhece como uma pessoa preta, tem orgulho do seus traços. E aí, meu amor, a gente se reconecta com a gente mesmo, se reconecta com a nossa história, e se abre um mundo de possibilidade. Inclusive, você é mais livre para usar o seu cabelo como você quiser. Te amo”, disse ele.

Na legenda, ele disse: "Hoje, eu tenho a honra de mostrar esse momento com a minha filhota Maria Antônia para vocês. Ensinar às nossas crianças desde cedo a importância, orgulho e valor de seus cabelos é um ato de amor, de cuidado e afeto".

O aniversário de casamento de Lázaro Ramos e Taís Araujo

No dia 13 de setembro de 2023, Lázaro Ramos emocionou seus seguidores com uma homenagem que postou em suas redes sociais pelo aniversário de 19 anos de casamento com a atrizTaís Araujo. No post, o astro compartilhou diversos momentos ao lado da amada, incluindo viagens internacionais, passeios e trabalhos que realizaram em parceria, entre outros.

"Dezenove momentos do nosso mundinho para celebrar o dia de hoje. Estamos completando 19 anos de casamento e é incrível o quanto eu continuo te amando cada dia mais, mozinho. Celebro o nosso amor, nossa parceria, nossos humores, nossa vida e nossos lindos frutos, João e Maria. Todos os dias nós escolhemos, renovamos nossos votos, nos reconstruímos e recasamos. Eu amo dividir essa vida com você e amo a gente. Viva a nós! Love you", escreveu o ator e diretor.

Taís também prestou uma homenagem ao marido, com um vídeo repleto de momentos especiais e divertidos vividos pelo casal. "A gente deseja ficar junto e a gente sonha junto. E eu? Eu desejo você e desejo realizar meus sonhos ao seu lado, mozinho. Feliz 19 anos e obrigada por ser esse companheiro tão incrível! Te amo!", declarou.