Idênticas! Taís Araújo surge de mãos dadas com a filha em momento raro

Taís Araújo surge de mãos dadas com Antonia, fruto de seu relacionamento com Lázaro Ramos; ela está com 8 anos

A atriz Taís Araújo apareceu em um momento raríssimo ao lado da filha, Maria Antonia. As duas apareceram de mãos dadas no ao aniversário do filho da atriz Regina Casé que reuniu famosos no Rio de Janeiro na noite deste domingo, 7.

Com um look todo estiloso, a pequena apareceu de boina lilás e mostrou uma semelhança impressionante com a atriz. O papai Lázaro Ramos também chegou ao local momentos depois.

Eles posaram sorridentes e felizes nas fotos clicadas pelos fotógrafos. Maria Antônia de Araújo Ramos está com oito anos. Ela é irmã do pequeno João Vicente, que não apareceu na festinha. Cada dia mais parecida com a mamãe famosa, ela é criada longe dos holofotes e só no futuro vai decidir se seguirá a carreira artística.

Recentemente, a atriz Taís Araújo (44) participou do podcast Vênus, e decidiu relembrar um pouco do começo da carreira, principalmente de quando sentiu pressão pelas cenas ousadas enquanto vivia Xica da Silva na novela homônima, em 1996, na extinta Manchete.

A atriz detalhou que alguns programas de televisão faziam até contagem regressiva para que as cenas dela sem roupa fossem ao ar. “Xica da Silva foi muito transformador, só que eu não sabia. Eu vejo hoje o quanto foi, porque eu era uma adolescente de 17 anos”, começou a atriz.

Veja:

Taís Araújo deixa passar identidade de colega no 'The Masked Singer'

Taís Araújo deixou passar a identidade de um colega bem próximo no The Masked Singer Brasil. Durante o programa, a jurada ficou desacreditada ao ver quem estava por trás da fantasia, Milho de Milhões. Ao tirarem a cabeça da roupa, o ator Marcelo Serrado foi descoberto, ele e Taís Araújo atuaram na última novela das sete, Cara e Coragem. Na rodada final, o Milho de Milhões foi o escolhido após os jurados salvarem Os Suculentos e o Dinossauro, que também perderam suas batalhas.