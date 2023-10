Por que Larissa Manoela desfilou na Paris Fashion Week? Atriz brilhou em evento de moda

Larissa Manoela roubou a cena ao aparecer em desfile de marca famosa na Paris Fashion Week

A atriz Larissa Manoela (22) roubou a cena durante sua passagem pelo Paris Fashion Week neste último final de semana, na França. A artista ostentou toda sua beleza e simpatia em um desfile com personalidades selecionadas de várias partes do planeta.

Na ocasião, a artista foi destaque na passarela de um desfile especial para a marca L’Oreal Paris, que aconteceu embaixo da icônica Torre Eiffel. Além dela, Taís Araújo também esteve presente representando o Brasil.

Através do Instagram, Lari compartilhou parte do momento único em sua carreira. "O grande momento. Sou muito grata. Vamos, Brasil", escreveu a artista na legenda do vídeo, o qual mostrou parte do show e dos preparativos. O registro rendeu mais de 150 mil curtidas.

Entre os comentários, o noivo da beldade, o ator André Luiz Frambach, se derreteu de elogios e disse o quanto estava orgulhoso do momento. "A vida está sempre surpreendendo a gente!", escreveu ele, que recentemente esteve na novela Cara e Coragem, na TV Globo.

"Mas isso aí além de ser uma 'surpresa' é fruto da mulher que você é, da sua dedicação a sua vida, do seu trabalho, da sua força!! Eu te amo, que honra a minha poder ter uma mulher como você pra viver do lado!! TE AMO", completou.

ENFRENTOU POLÊMICA COM A MÃE

Nos últimos meses Larissa Manoela viveu um verdadeiro turbilhão em sua vida por conta de problemas familiares. Em entrevista ao Fantástico, a atriz revelou queabdicou de sua fortuna avaliada em R$ 18 milhões, para não enfrentar uma briga na justiça com os pais, Silvana e Gilberto.

Conforme informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, Larissa passou um verdadeiro perrengue depois que rompeu com os pais. A famosa chegou a morar de favor na casa do noivo, o ator André Luiz Frambach.

"Ela não tinha dinheiro guardado, não tinha plano de saúde, e precisou ser acolhida pelo ator e sua família enquanto aguardava a virada de contratos para a empresa dela. Não foi um período fácil", disse uma fonte.