Larissa Manoela realça beleza em look verde e impressiona noivo: 'Meu Deus'

Atriz compartilhou produção poderosa no feed e também recebeu elogios dos internautas

Larissa Manoela chamou atenção do noivo, André Luiz Frambach, ao postar foto do look que escolheu para participar de um evento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Madrinha do Time Brasil, a atriz caprichou na produção e apostou em um conjunto composto por cropped e saia cintura alta para a cerimônia. Nos pés, saltos dourados para arrematar o visual.

"A madrinha está pronta", escreveu na legenda da publicação nesta sexta-feira (1º). Apaixonado, André exaltou a beleza de Larissa. "Meu Deus do céu, eu te amo, minha deusa", declarou-se. "Com uma madrinha dessa, hein", completou o artista.

Larissa Manoela encantou os seguidores ao surgir toda produzida na web (Foto: Reprodução Instagram)

Larissa também recebeu elogios dos seguidores. "O verde te favorece muito", afirmou uma. "Uau! Que madrinha é essa, Brasil? Linda", disparou outra. "Absolutamente todas as cores ficam bem em você", destacou uma terceira. "Que mulher meus queridos, que mulher", derreteu-se um. "Você arrasou! Uma deusa mesmo", pontuou uma.

"Mulher do céu, socorro! Surreal de linda", acrescentou uma fã. "A gata fica linda de verde", opinou um. "Gente, você é uma obra de arte. Eu estou anestesiado com tanta perfeição", babou outro. "Lari, você fica maravilhosa de verde. Realça muito a cor dos seus olhos", observou uma. "Sempre achei esse modelo de sandália perfeita", apontou uma.

Verde protagoniza look de Larissa Manoela

Referência em moda, Larissa Manoela está sempre antenada nas tendências do momento. Dona de um estilo próprio, a cantora ama investir em peças cheias de personalidade. Nas redes sociais, a jovem de 22 anos explicou a escolha do figurino.

"De verde esperança para os Jogos da Juventude 2023. Estou muito feliz e tenho certeza que vamos nos divertir muito. Estou muito ansiosa para ver todo mundo por lá", vibrou.