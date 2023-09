Viih Tube reage a ensaio de Larissa Manoela e manda recado sincerão para atriz; confira

Ex-BBB deixou uma mensagem na página da atriz, assim como outros famosos. Vem ver!

Larissa Manoela mostrou que é possível manter o estilo até na hora do exercício. Ícone fashion, a atriz encantou os seguidores ao compartilhar cliques de um ensaio para a marca Puma. Nas imagens, ela aparece posando com diferentes looks fitness para as lentes do fotógrafo Ita Mazzutti.

No Instagram, Viih Tube reagiu aos registros e elogiou a cantora. "Larissa do céu, você tá no auge da sua beleza", opinou a influenciadora. Maisa Silva também se manifestou e disparou: "Gata". Noivo de Larissa, André Luiz Frambach não ficou de fora e incentivou a empresária. "Bora treinar! Te amo", declarou-se.

Os looks fitness da atriz Larissa Manoela (Foto: Divulgação @itamazzutti)

Nova fase da carreira

Em maio, Larissa Manoela revelou aos fãs estava assumindo o controle de suas demandas comerciais e de sua carreira.

"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo", explicou.

Porém, em recente entrevista ao "Fantástico", Larissa contou que abriu mão de todo o patrimônio por causa de uma briga com os pais. Foi a primeira vez que a artista falou sobre o rompimento com Silvana e Gilberto, que administraram todo o caminho profissional dela até aqui.

"Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", declarou.