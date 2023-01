Magérrima, Larissa Manoela exibe corpão em look justo na academia

Larissa Manoela mostra seu look curto e justo para treinar na academia e boa forma chama a atenção

A atriz Larissa Manoela (22) mostrou que está focada em cuidar do seu corpo. Nesta terça-feira, 24, a artista foi fotografada com seu look para o treino do dia na academia e ostentou a sua beleza.

Nas fotos, a estrela surgiu com um conjunto de top branco e shorts verde claro. O modelito justo ao corpo deixou em evidência que ela está magérrima e com a barriguinha sarada.

“É com esse sorriso na cara que eu fico depois que a endorfina entra no meu corpo depois de um treinão daqueles. Saúde e exercício físico tem que caminhar (ou melhor, correr) juntos!”, disse ela.

Nos comentários, a atriz recebeu vários elogios. “Gata fitness”, disse um seguidor. “Tão linda que parece até um boleto pago. Elas que lutem”, comentou outro. “Você está tão linda”, afirmou mais um.

Larissa Manoela fica noiva de André Luiz Frambach

Em dezembro de 2022, a atriz Larissa Manoela ficou noiva do ator André Luiz Frambach. O noivado aconteceu durante a viagem deles para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos do pedido de noivado, que aconteceu em um passeio de barco no mar.

“NOIVOS! A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!”, escreveram os atores em seus perfis oficiais no Instagram, através de uma publicação compartilhada pelos dois artistas.