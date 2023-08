Em meio à briga com pais, Larissa Manoela surge em praia com Eike Duarte e família

Atualmente, atriz de 22 anos vive um drama familiar com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias

Usando um biquíni vermelho, Larissa Manoela curtiu um dia de praia com Eike Duarte e a família do ator. Ao lado da mulher, Natália, e da filha, Filipa, de três anos, a noiva de André Luiz Frambach aproveitou a beira mar e se divertiu na areia.

"Tia Lari e sua energia contagiante… Mas eu amo tanto esses momentos que ela proporciona pra mim e para minha família. E eu que quero agradar mas e ela que acaba agradando… Muito amor envolvido", escreveu Eike no Instagram.

Larissa Manoela com ator Eike Duarte em praia (Foto: Reprodução Instagram)

Nos comentários, Larissa retribuiu: "Só alegria. Amo vocês". André também se declarou. "Te amo, meu irmão", disse. Os seguidores também reagiram ao encontro. "Que dupla linda", falou uma. "Fofos", derreteu-se outra. "Ah, vocês são incríveis", destacou uma terceira. "A Larissa Manoela merece ser feliz", afirmou um.

Eike Duarte postou clique na praia com a família e Larissa Manoela (Foto: Reprodução Instagram)

Entenda a briga de Larissa Manoela com os pais

Larissa Manoela e os pais estão com a briga familiar exposta. A atriz decidiu cuidar dos próprios negócios e anunciou que assumiria a gestão de suas finanças. As declarações aconteram em agosto, porém, o desgaste na relação e as indiretas nas redes sociais acontecem desde o fim do ano passado.

O estopim da crise teria acontecido no dia 24 de dezembro de 2022, quando os pais de Larissa foram convidados a passar o Natal na casa dos pais de André Luiz Frambach, mas não aceitaram. Nas redes sociais, o casal costuma trocar declarações românticas e também já demonstrou o amor em forma de tatuagens. A mãe de Larissa, no entanto, declarou não aprovar o relacionamento.

"Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar", declarou Silvana à colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo".