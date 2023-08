Larissa Manoela sofre prejuízo e perde cachê de novo filme para os pais

Além de abrir mão de patrimônio milionário, Larissa Manoela teria perdido cachê de novo filme para os pais, segundo colunista

A crise familiar de Larissa Manoela ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 25. Segundo a colunista Fábia Oliveira do Métropoles, a atriz, que está prestes a estrear como protagonista do filme 'Tá Escrito', teria perdido o cachê pela produção em meio ao rompimento com os pais, que ficaram com o pagamento.

De acordo com informações divulgadas pela coluna, a atriz teria ficado no prejuízo, já que filmou o longa-metragem antes do rompimento da administração de sua carreira com Silvana Taques e Gilberto Santos. Embora a relação familiar já estivesse estremecida desde o fim do ano passado, seus pais ainda figuravam como seus gestores profissionais.

Mas nem tudo está perdido, já que Larissa tem uma oportunidade de compensar o cachê: a participação nos lucros da bilheteria do filme adolescente, que conta com a produção da Globo. Por isso, a atriz está empenhada em garantir o sucesso nos cinemas e já iniciou a divulgação da produção, que estreia em novembro em suas redes sociais:

Inclusive, depois que a artista publicou o trailer do longa em seu perfil oficial no Instagram, recebeu o apoio de diversos seguidores em meio à crise familiar: “Irei assistir pra ajudar”, disse um. “Tropa de quem vai assistir para ver ela ganhar os 18 milhões de volta”, outro seguidor comentou sobre o patrimônio que a artista deixou para os pais.

Vale lembrar que Larissa iniciou o embate com seus pais quando decidiu participar da administração de sua carreira, que começou ainda na infância, na novela do SBT ‘Carrossel’. Mesmo após se tornar maior de idade e receber um salário da Globo, a atriz revelou em recentes entrevistas que não tinha acesso aos seus bens e que possuía apenas 2% de participação na sociedade com os pais.

