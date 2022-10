Khloé Kardashian apaga fotos após acusações de exagero na edição

A empresária Khloé Kardashian rebateu os comentários da web sobre o uso excessivo de photoshop

Khloé Kardashian (38) apagou uma foto que postou no seu perfil do Instagram na segunda-feira, 3. A empresária recebeu uma chuva de comentários apontando erros de edição, destacando a cintura e os braços mais finos que o normal.

A socialite posava com um macacão preto bem justo, porém a parede torta chamou a atenção da web. Após o clique viralizar, a estrela de The Kardashians disse que não foi ela quem fez a publicação.

"Nunca postei essa foto. Talvez minha equipe tenha, mas eu não. Também quero dizer…. As linhas dobradas nas costas, lol, por favor", disse ela no perfil do Twitter.

"Espere, não dizendo [sic] que meu time fez isso, apenas dizendo que não postei essa foto na minha página. Cadê os recibos que eu fiz? As pessoas são tão estranhas", completou ela.

I never even posted this photo. Maybe my glam did but I didn’t. Also I mean…. The bent lines in the back lol please 🤣 https://t.co/npQOdcevxN — Khloé (@khloekardashian) October 5, 2022

KHLOÉ KARDASHIAN ESCONDEU PEDIDO DE CASAMENTO DA FAMÍLIA

O segundo episódio da nova temporada do reality-show The Kardashians foi ao ar e nele Khloé Kardashian ainda lida com a separação de seu ex-namorado, Tristan Thompson. No novo episódio, Khloé conta que recusou um pedido de casamento do jogador de basquete em dezembro de 2019. “Eu disse que tinha que ter certeza que isso era um relacionamento totalmente diferente porque eu queria ficar orgulhosa de dizer que estou noiva de alguém”, contou a influenciadora para a irmã Kim.

