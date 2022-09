Khloé Kardashian teria escondido noivado com ex-namorado Tristan Thompson

A influenciadora Khloé Kardashian teria ficado noiva de seu ex-namorado Tristan Thompson antes de escândalo de traição

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 21h29

Nesta quinta-feira, 29, o segundo episódio da nova temporada do reality-show The Kardashians foi ao ar e nele Khloé Kardashian ainda lida com a separação de seu ex-namorado, Tristan Thompson.

No novo episódio, Khloé conta que recusou um pedido de casamento do jogador de basquete em dezembro de 2019. “Eu disse que tinha que ter certeza que isso era um relacionamento totalmente diferente porque eu queria ficar orgulhosa de dizer que estou noiva de alguém”, contou a influenciadora para a irmã Kim.

A socialite diz isso porque em 2018 enquanto Khloé estava grávida de True, a primeira filha do casal, Tristan teria a traído com várias mulheres. Após o escândalo, o casal se resolveu e começou a fazer terapia de casais.

Mesmo dizendo não, Khloé teria escondido de sua família esta primeira proposta, como Kim revelou no episódio. “Eu nunca esquecerei Tristan me ligando e dizendo que iria pedir ela em casamento no Dia dos Namorados. Foi um ano depois deles terem tido aquele drama. Então isso foi no último Dia dos Namorados”, disse se referindo a fevereiro de 2020. “E eu liguei para ele um dia depois e disse: ‘Eu não ouvi nada da Khloé. Você a pediu?’. E ele ficou tipo: ‘Ah sim, eu fiz isso em dezembro’. E ela não nos contou”.

Porém, uma fonte revelou à revista Us que Khloé teria aceitado uma segunda proposta de casamento de Tristan, isso em fevereiro de 2021. Em novembro do ano passado, Khloé e Tristan conceberam o segundo filho por meio de barriga de aluguel.

Dois meses após conceberem o segundo filho, Khloé e Tristan se separaram pois o jogador de basquete teve um filho com a personal trainer Marielle Nichols enquanto estava com a Kardashian.

Como foi mostrado no primeiro episódio da segunda temporada de The Kardashians, Khloé deu às boas-vindas ao seu segundo filho em agosto deste ano.

