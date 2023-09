Kevin Federline, pai dos filhos de Britney Spears, deseja pedir aumento na pensão alimentícia

Kevin Federline, ex-marido e pai dos filhos de Britney Spears, deve ir à justiça para pedir aumento na pensão alimentícia de Jayden e Sean

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, deseja pedir um aumento na pensão alimentícia de seus filhos, Sean Preston e Jayden James Federline. Segundo o TMZ, o dançarino não acha justo o valor negociado entre o ex-casal e irá entrar na justiça para ganhar um valor mais alto no acordo.

De acordo com o site, os dois filhos da cantora recebem US$ 40 mil (cerca de R$197,3 mil na cotação atual) enquanto estão sob os cuidados do pai. Porém, o acordo havia sido quando os dois dividiam o tempo igualmente com as crianças.

O valor, segundo a perspectiva de Federline, se tornou injusto após os garotos começarem a passar a maioria do tempo com o pai. Recentemente, a dupla chegou a se mudar para o Havaí com o famoso e sua atual esposa, Victoria Prince.

O TMZ ainda completou que Britney deverá ter o seu pagamento de pensão cortado pela metade em breve. Isso porque Sean irá completar 18 anos nas próximas semanas, o que retira a obrigação da cantora de arcar com os custos do filho mais velho. Jayden, no entanto, deve ter sua pensão intacta até 2025, quando ele se formar na escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eddie morales(Creative Director) (@emoofficial718)

Britney Spears não vê os filhos há mais de um ano

Em maio de 2023, Britney Spears ganhou mais um documentário sobre sua vida. TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom investigou o relacionamento entre a cantora e seus filhos, Sean Preston e Jayden, que vivem estão em um momento complicado com a mãe.

Segundo o documentário, os garotos estão sem contato com Spears há "mais de um ano" após a discussão pública sobre seu comportamento nas redes sociais."No final do verão de 2022, as tensões ficaram tão ruins que os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa", afirmou a produtora do TMZ, Katie Hayes.

Eles também afirmaram que a última vez que Britney teve contato com os filhos foi no início de 2022, pouco antes de seu casamento com Sam Asghari,que terminou em agosto de 2023. Segundo o tabloide, a relação da cantora com seus filhos já passava por uma crise, mas a situação piorou depois que em agosto de 2022, o filho mais novo da cantora, criticou publicamente as habilidades parentais dela.

Na época, Brintey falou sobre a situação e revelou estar magoada. "Me entristece profundamente saber do clamor [de Jayden] de dizer que eu não estava à altura de suas expectativas de mãe… e talvez um dia possamos nos encontrar cara a cara e conversar sobre isso abertamente", escreveu a cantora em setembro de 2022, no Instagram.